Dimphy Rombout (42) overleden na ongeluk met op hol geslagen paard

Dimphy Rombout is overleden na een ongeluk op haar paardenbedrijf in Stevensbeek. De 42-jarige eigenaresse van TotalHorseCare en Stoeterij van Rosmalen in Stevensbeek kwam 11 maart terecht onder een paard dat op hol was geslagen. Ze overleed drie dagen later. Afgelopen zondag was het afscheid van de in de paardenwereld bekende en geliefde Rombout.

Rombout haalde 11 maart een paard uit een vrachtwagen, maar het paard verzette zich en sprong uit de wagen. Het paard viel en kwam op Rombout terecht. Een traumahelikopter en twee ambulances kwamen om eerste hulp te bieden. Rombout werd onder begeleiding van een trauma-arts met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze enkele dagen later aan haar verwondingen.