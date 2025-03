Jukeboxveiling overtreft alle verwachtingen: 'Ruim miljoen euro opgehaald'

Een veiling van jukeboxen en flipperkasten van afgelopen zaterdag in Tilburg heeft een recordbedrag opgeleverd. Ze zijn nog steeds niet klaar met het invoeren van alle biedingen, maar eigenaar van Dutch Auction Company Richard Singh kan nu al zeggen dat de opbrengst de miljoen euro is gepasseerd. "Dat is groot nieuws en overtreft alle verwachtingen!"

Een van de grootste verrassingen was de verkoop van een Wurlitzer One More Time-jukebox. "Die ging voor meer dan 20.000 euro weg, terwijl ze normaal tussen de 8.000 en 10.000 euro waard zijn", vertelt hij. Twee bieders wilden hem per se hebben, en dan gaat het hard. "Dat is de kracht van een veiling," legt Richard uit.

"De eigenaar belandde in het ziekenhuis, het geld gaat naar hem."

De veiling van zaterdag was volgens Richard de grootste veiling van jukeboxen en flipperkasten van de wereld. Er kwamen niet alleen Brabanders op af, maar ook internationale verzamelaars en museumhouders. "We hebben biedingen gehad uit onder andere China, Scandinavië en zelfs Amerika", vertelt hij trots.

Op dit moment zijn ze druk met het invoeren van alle biedingen in een daarvoor bedoeld systeem, een flinke klus voor 619 verkochte items. "Alles wordt zorgvuldig gecontroleerd, want je wil natuurlijk dat de jukebox wel gaat naar degene die het hoogste bod daadwerkelijk heeft uitgebracht", zegt Richard. Om zeker te weten dat ze geen fouten maken, nemen ze de veiling op, zodat ze bij twijfel kunnen terugkijken wie ook al weer gewonnen had. "We hebben het zelden nodig, maar het is wel goed, voor de zekerheid." De enorme opbrengst van de veiling gaat naar de oorspronkelijke verzamelaar. "In dit geval waren alle jukeboxen en flipperkasten van een man uit Parijs. De eigenaar had veertig jaar lang een winkel, maar ligt nu al twee jaar in het ziekenhuis en moest hij zijn winkel leegmaken."

"Elf uur hameren: het was een marathon."

Dat de veiling lang zou duren, was vooraf niet helemaal ingecalculeerd. "We begonnen om 15.00 uur en uiteindelijk waren we pas na 02.00 uur 's nachts klaar. Elf uur lang hameren, het was een marathon", zegt Richard. Volgens Richard was er sprake van een bijzondere sfeer. "Het was ontspannen en iedereen was vol enthousiasme." Bovendien hadden veel mensen een lach op het gezicht als ze naar buiten liepen: “Dat is het mooie aan een veiling: er zijn mensen die een bijzonder item kopen voor een groot bedrag, maar ook mensen die een item voor een koopje mee konden nemen.”