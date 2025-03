Kickbokser Rico Verhoeven verdedigt zijn wereldtitel tegen Artem Vakhitov

Kickbokser Rico Verhoeven (35) verdedigt zijn wereldtitel op 14 juni tegen de Rus Artem Vakhitov. Kickboksorganisatie Glory heeft de tegenstander van de 35-jarige Nederlander dinsdagavond bevestigd.

De gigant uit Halsteren kwam voor het laatst in december in actie toen hij tegen landgenoot Levi Rigters voor de twaalfde keer op rij zijn wereldtitel met succes verdedigde.

De 33-jarige Vakhitov is tweevoudig wereldkampioen bij de lichtzwaargewichten bij Glory en kwam de afgelopen jaren in actie in de mixed martial arts (MMA).