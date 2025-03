Staking bij afvalverwerkers: vrachtwagens komen terrein niet op

Medewerkers van afvalverwerker Attero in Moerdijk blokkeren woensdag de toegangspoorten tot het bedrijf. Vrachtwagens met afval kunnen daardoor het terrein niet op om hun vuilnis af te geven. Reden voor het protest is de mogelijke invoering van een nieuwe belastingheffing voor bedrijven als Attero. Daardoor komen hun banen in gevaar, vinden de stakers.

Bedrijven die afval verwerken zouden door de heffingen liever naar landen verhuizen waar geen of veel lagere heffingen gelden. In het hele land wordt woensdag gestaakt bij recycling- en afvalverwerkingsbedrijfven.

"Momenteel moet er bijna veertig euro per ton afval betaald worden", legt Attero-woordvoerder Robert Corijn woensdagochtend uit. "Daar komt in de nabije toekomst nog een CO2-heffing bij. En het kabinet overweegt om ook een belasting op plastic bij de recyclebedrijven neer te leggen. Dat kom je in totaal uit op 157 euro per ton afval."

Volgens Corijn zou dat de doodsteek betekenen voor de sector in Nederland. "Wij zijn bang dat bedrijven ervoor kiezen om te verplaatsen naar andere landen. Dat zou onze werkgelegenheid in gevaar brengen. Terwijl de overheid de recyclingsector juist zou moeten stimuleren. In België is de heffing bijvoorbeeld drastisch lager."

De regering wil vanaf 2028 jaarlijks 547 miljoen euro ophalen met een belastingheffing op plastic. De actie op woensdag is volgens de vakbond FNV een 'eerste waarschuwing'. De acties worden gehouden op verschillende plekken, zoals in Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk, Delfzijl en Duiven.