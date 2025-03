Alex 'De Tank' na achttien jaar eindelijk terug bij PSV

‘De Tank’ komt terug naar Eindhoven: voordat PSV zondag tegen Ajax speelt in het Philips Stadion, wordt publiekslieveling en oud-verdediger Alex Rodrigo Dias da Costa geëerd met een tegel in de PSV Walk of Fame.

De Braziliaanse voetballer is een favoriet van heel veel PSV-supporters. Toch keerde Alex na zijn vertrek in 2007 naar Chelsea nooit terug naar de lichtstad. Wel liet de topverdediger eerder in interviews weten dat hij ooit nog eens graag terug zou gaan. Furore

Alex speelde van 2004 tot en met 2007 in het shirt van PSV en maakte furore met zijn kracht en vrije trappen. Met Alex in het hart van de verdediging veroverde PSV drie landstitels en een plekje in de halve finale van de Champions League van 2015.

