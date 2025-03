Dagje extra kermis vanwege Suikerfeest, op verzoek van exploitanten

De voorjaarskermis in Helmond gaat een dag langer door dit jaar zodat de laatste dag samenvalt met het begin van het Suikerfeest. Dat meldt de gemeente Helmond woensdag. Kermisexploitanten hebben zelf om de extra kermisdag gevraagd.

De laatste dag van de kermis zou eigenlijk zondag 30 maart zijn, maar door de extra dag duurt de kermis nu tot en met maandag 31 maart. De laatste dag valt hierdoor samen met het Suikerfeest. "Een moment waarop veel mensen in onze stad samenkomen", legt de gemeente uit.

Er is volgens de gemeente gekeken naar wat er nodig is om het combineren van de festiviteiten op een verantwoorde manier mogelijk te maken. "De extra dag kent dezelfde voorwaarden als de reguliere kermisdagen, waarbij de inzet van medische zorg, beveiliging en toezicht is geborgd", stelt de gemeente.

Maandagavond sluit de kermis om tien uur. Daarna beginnen de exploitanten direct met het afbreken van de attracties. Op die manier is de kermis volgens de gemeente zeker, zoals gepland, na 1 april afgebroken.