Krachtpatser Pleun de sterkste van Europa: 'Ik kwam vroeger uit het niets'

Pleun Dekkers (30) uit Valkenswaard pakte vorige week haar tweede Europese titel powerliften en gaat over een paar maanden voor een podiumplek bij het WK. Haar topsportcarrière startte opvallend genoeg dankzij een onderzoek tijdens haar studie. “Op zo’n hoog niveau meedraaien geeft een fantastisch gevoel.”

Van hockey, paardrijden, zwemmen tot turnen: Pleun deed in haar jeugd aan allerlei sporten. Na de middelbare school koos de Brabantse voor de hbo-opleiding Sportkunde. Daar maakte ze kennis met haar nieuwe passie powerliften. “In het derde jaar hadden we een onderzoek om te kijken wat krachttraining in zeven weken met een lichaam kan doen. Er waren verschillende groepen met diverse trainingsprogramma's om de verschillende effecten op het lichaam daarvan te meten." Zelf had Pleun geen ervaring met krachtsport, maar met een squat bleek ze 100 kilo aan te kunnen. “Misschien moet ik hier iets mee gaan doen, dacht ik, maar dat deed ik niet direct. Totdat ik tijdens mijn stage in de sportschool de opdracht beat the trainer zag, toen bleek ik al 110 kilo te kunnen squatten. Ik vond het leuker om zware gewichten te pakken dan veel herhalingen te doen met lichte gewichten. ”

"Mensen waren verrast omdat ik uit het niets kwam."

Pleun besloot vol voor het powerliften te gaan, dat naast squatten bestaat uit bankdrukken en een deadlift. “Velen in de sportschool trainen om er goed uit te zien, maar ik zocht naar een nieuw doel. Begin 2017 deed ik mee aan mijn eerste wedstrijd. Ik was een beetje bleu en had alleen het noodzakelijke gekocht. Als ik mensen spreek over toen, dan waren ze verrast omdat ik uit het niets kwam. Het ging goed en in 2018 stond ik al op mijn eerste WK, waarbij ik negende werd.”

Pleun Dekkers met een deadlift. (Foto: SBD Apparel)

Nu, op 30-jarige leeftijd, is ze voor de tweede keer Europees kampioen in de klasse tot 52 kilo. In totaal kwam ze uit op 442,5 kilo, allemaal op één dag. Bij de squat haalde ze met 175 kilo bijna haar wereldrecord van 175,5, bij het bankdrukken 90 kilo en 177,5 kilo op de deadlift. “Twee uur voor de wedstrijd is de weging en daarna mag je beginnen aan je warming-up. Vervolgens krijgt iedereen drie pogingen per onderdeel. Bij een snelle wedstrijd is het hele deelnemersveld binnen drie uur klaar.”

Wachten op privacy instellingen...

Het presteren op topniveau vereist een ijzeren discipline. Vier keer per week traint ze zeker twee uur in de sportschool. “Ik doe wat ik kan, zoals hard trainen en altijd op mijn voeding letten. Ik werk fulltime, maar heb gelukkig een flexibele werkgever. Mijn agenda staat goed vol, maar het levert me heel veel mooie dingen op.”

"Rijk ga ik er niet van worden."

Op het WK 2024 eindigde ze als tweede, in juni van dit jaar is een nieuwe medaille op het WK in Duitsland het doel. Ook doet ze in augustus mee aan de World Games, een groot internationaal toernooi. “De euforie tijdens wedstrijden en stap voor stap progressie boeken op het hoogste niveau, daar doe ik het voor. Maar het is veel meer dan alleen de wedstrijden. Het hele wereldje trekt me aan, iedereen deelt dezelfde passie. Nee, rijk ga ik er niet van worden, ik verdien er zelfs helemaal niks aan. Al is de sport wel flink aan het groeien."