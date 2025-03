Maximaal 750 zwemmers per dag welkom in zwembad door verouderde installatie

Bij zwembad Zidewinde in Sprang-Capelle zullen er deze zomer flink wat minder bommetjes zijn. De technische installatie is te oud, waardoor het water te snel troebel kan worden. En als de bodem dan niet meer goed te zien wordt, is dat gevaarlijk. Daarom is nu besloten om komend zwemseizoen niet meer dan 750 zwemmers tegelijk te ontvangen.

