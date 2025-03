Sanne blijft knallen op de judomat: 'Ik ga niet alleen voor een jaar door'

Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther kende voor de Olympische Spelen in Parijs zeer vervelende maanden, maar is de nieuwe olympische cyclus uitstekend gestart. Afgelopen weekend pakte de 29-jarige judoka zilver bij de Grand Slam in Georgië. Haar hoofddoel is de Spelen in 2028 in Los Angeles en dus blijft het de komende jaren draaien om judo, judo en nog eens judo. “Maar als ik tot die tijd door Jan en alleman in elkaar wordt gebeukt, ga ik echt niet door.”

Sanne bracht woensdag een bezoek aan haar oude basisschool De Bolderik in Heeswijk-Dinther. Een reis te voet, want ze woont nog steeds in de buurt. Aanleiding voor het schoolbezoek was het TeamNL Kids-project, waarbij ze leerlingen vertelde over haar ervaringen als topsporter. De kinderen mochten zelf een judopak aantrekken en kregen tips op de mat. Natuurlijk was er ook tijd om een handtekening te scoren van hun beroemde dorpsgenoot.

Sanne van Dijke bezocht woensdag haar oude basisschool. (Foto: NOC*NSF)

Tijdens het bezoek viel een blauwe plek onder haar oog op. Een souvenirtje van de Grand Slam in Georgië, waarbij ze zilver pakte in de categorie onder 70 kilo. “We gingen er open in, want het was een maand of zes geleden dat ik voor het laatst een wedstrijd had. Er waren dingen die beter konden, maar het was een goed startmoment. Over vijf weken is het EK in Montenegro, daar wil ik een medaille winnen. Maar mijn focus gaat vooral uit naar het WK in juni”, vertelde ze.

Sanne zit nu in een streng regime, zoals ze het zelf noemt. Dat was na de Olympische Spelen van Parijs wel anders. “Al heb ik kort na de Spelen wel een wedstrijd in Zagreb gewonnen. Omdat ik na mijn herstel van een hernia weinig tijd had om te trainen voor de Olympische Spelen, ben ik na Parijs nog even doorgegaan.”

Ze ging daarna tweeënhalve maand op vakantie naar Australië. “Daar wilde ik mijn hele leven al een keer heen en dit was kort na de Spelen en mijn afstuderen de juiste tijd. Een heerlijke vakantie, al zal ik het anders hebben gevierd dan velen doen. Ik sta op tijd op en ga vroeg naar bed, zorg voor voldoende beweging en eet gezond. Al drink ik echt wel een keer een wijntje, hoor.”

"Dit leventje past het beste bij mij."