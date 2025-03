Belastingdienst wil maximale boete innen bij Peter Gillis

De Belastingdienst wil Peter Gillis een maximale boete opleggen voor het ontduiken van belasting. Dat bevestigt de advocaat van de realityster en ondernemer na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Gillis wordt ook door het Openbaar Ministerie vervolgd voor vermeende belastingfraude.

Het OM eiste een gevangenisstraf van achttien maanden tegen Gillis, maar de Belastingdienst wil via de bestuursrechter in Breda ook een geldstraf afdwingen. Het is niet bekend hoe hoog de geëiste boete precies is, omdat belastingkwesties altijd vertrouwelijk zijn.

Gillis' advocaat Mark Hendriks noemt de eis overtrokken, omdat zijn cliënt daarmee veel te vaak voor hetzelfde vergrijp zou worden gestraft.