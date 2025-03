Theater kopen, afbreken en weer opbouwen in Oss: zo gaat dat eruit zien

Van twee theaters één maken: dat is het plan in Oss. Het voormalige Zuiderstrandtheater uit Scheveningen én delen van de oude Lievekamp worden hergebruikt voor een nieuw theater. Na een lange ontwerpfase ligt er nu een definitief plan. “Ons theater is het eerste circulaire theater ooit, maar het voelt niet als tweedehands”, zegt wethouder Dolf Warris.

In 2022 kocht de gemeente Oss het Zuiderstrandtheater van de gemeente Den Haag en sloeg het in onderdelen op. Om samen met het huidige gebouw tot één nieuw gebouw te komen, was een uitdaging. “Het theater heeft er gedurende het ontwerpproces elke keer anders uit gezien. We moesten ervoor zorgen dat elk stukje op de juiste plek kwam”, zegt de wethouder.



Zo gaat de grote zaal in De Lievekamp eruit zien

De theaterzaal van het Zuiderstrandtheater vormt de nieuwe grote zaal met ruim negenhonderd stoelen. De huidige grote zaal van De Lievekamp wordt omgebouwd naar een kleinere zaal met driehonderdvijftig stoelen. “Het is niet zo dat je de twee zalen zomaar aan elkaar plakt”, zegt de wethouder. Maar bezoekers zullen de oude zalen uit Den Haag en Oss nog wel duidelijk herkennen. “Van het toneel tot de stoelen. Alles ga je terugzien. Bezoekers krijgen in het nieuwe theater wel het vertrouwde gevoel van De Lievekamp.”

Links het oude Zuiderstrandtheater en rechts de oude theaterzaal van De Lievekamp (beeld: Cepezed).

Daarnaast komt er een kleine zaal, een zogenaamde vestzakzaal, met honderd stoelen. Een nieuwe backstageruimte, foyers en het theatercafé maken het theater compleet. En er komt een hele nieuwe buitenkant dat doet denken aan toneelgordijnen. Warris: “Wij wilden per se voorkomen dat het op een tweedehands theater zou gaan lijken. Want het is juist een gloednieuw theater, met hergebruikte bouwmaterialen.”

Zo gaat het nieuwe theatercafé eruit zien

De kosten voor het nieuwe theater worden nu geschat op zo’n 74 tot 75 miljoen euro. Daarmee is circulair bouwen niet per se voordeliger qua prijs. Maar er zitten wel voordelen aan. “We hoeven geen rekening te houden met de stijgende prijzen van bouwmaterialen. En we kunnen sneller bouwen, omdat de materialen al klaarliggen”, zegt de wethouder. “Daarnaast kunnen we het theater in de toekomst op zo’n manier demonteren dat we de bouwmaterialen opnieuw kunnen gebruiken.” De gemeenteraad neemt in mei een besluit over het definitieve ontwerp. Als alles volgens plan verloopt, start de herbouw in het eerste kwartaal van 2026. Eerst wordt het Zuiderstrandtheater herbouwd op de plek van de oude bibliotheek naast De Lievekamp. Hierdoor kan het huidige theater in Oss gewoon open blijven tijdens de werkzaamheden. Oss hoopt in 2029 de eerste voorstellingen in het nieuwe theater te kunnen aanbieden.