Oudere man ligt na ongeluk dagen op de grond, agenten zijn z'n redding

Twee alerte wijkagenten hebben waarschijnlijk het leven gered van een oudere man uit Son en Breugel. De man kreeg op straat een ongeluk, maar ging daarna meteen naar huis. Twee dagen later besloten agenten nog bij hem langs te gaan. Dat was ook zijn redding. De man bleek al twee dagen in zijn woning op de grond te liggen.

De man kreeg een paar dagen geleden een ongeluk met de auto. Vermoedelijk van de schrik verliet hij de plaats van het ongeval. De tegenpartij ging vervolgens naar de politie. “Wij gingen daarom langs om de schade te bekijken. De tegenpartij had ook aangegeven dat de man wat afwezig leek te zijn.” Toen de agenten bij het huis in de wijk De Gentiaan aan kwamen, zagen ze dat er in de woonkamer een stoel was omgevallen en dat er post in de brievenbus zat. Op aanbellen werd niet gereageerd en zowel de voor- als achterdeur zaten op ‘de knip’.

"In dit geval had het geen uren meer moeten duren."

Boven stond een raam open. Om veilig via de eerste etage binnen te komen, werd de brandweer ingeschakeld. Een van de agenten klom naar binnen en ontdekte dat de bewoner beneden op de grond lag. De man ademde nog, maar was te zwak om op zijn vragen te reageren. Daarop schakelden de agenten meteen de ambulance in. De agenten openden ondertussen van binnenuit de achterdeur, zodat de brandweer al aan de slag kon met de eerste opvang. De politie vermoedt dat de man al twee dagen op de grond lag. "Het is gewoon zielig om kwetsbare oudere mensen zonder vangnet op deze manier te moeten aantreffen", vertelt een van de wijkagenten. "In dit geval had het geen uren meer moeten duren."

"Meestal treffen we mensen onder zulke omstandigheden overleden aan."