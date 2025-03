Man op gestolen scooter opgepakt met 15 bankpasjes op zak

Een man is woensdagmiddag in Best opgepakt voor het stelen van een scooter. Bij de aanhouding vonden agenten een tas met daarin een doorgeslepen kettingslot, schroevendraaiers en een mesje. Ook had de man ook maar liefst vijftien bankpassen bij zich.

Agenten zagen twee mannen woensdagmiddag rijden op een scooter op de Raadhuisstraat in Best. Ze vielen op omdat de bijrijder van de scooter geen helm op had.

Vluchten

"Toen ze ons zagen besloten ze om de benen te nemen en van de scooter af te springen", schrijven de agenten op social media. Maar van een echt wilde achtervolging kwam het uiteindelijk niet voor een van de mannen. "De bijrijder besloot toch om niet verder te rennen en naar ons toe te komen." Tot de verbazing van de agenten vonden ze in de tas van de bijrijder niet alleen een kapot slot, een slijptol en wat andere attributen, de verdachte droeg ook maar liefst vijftien bankpassen bij zich. Ook de scooter waar hij op zat bleek gestolen. De man is opgepakt en naar het politiebureau in Eindhoven gebracht.