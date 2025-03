Wielrenner en fietser zwaargewond bij botsing, traumahelikopter geland

Bij een ongeluk op de Geldropsedijk bij Nuenen zijn woensdagavond een wielrenner en een fietser zwaargewond geraakt. Meerdere ambulances op de plek van het ongeluk en er is ook een traumahelikopter geland.

Het ongeluk gebeurde op het viaduct over de A270. Een groep van vijftien wielrenners fietste over het viaduct en een van de mannen kwam daar in botsing met een fietser. Beiden hadden een helm op.