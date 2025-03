Brabantse Kamerleden verbaasd over regionaal kiesstelsel: 'Nul prioriteit'

Tweede Kamerleden uit Brabant zijn niet te spreken over het plan van minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark om het kiesstelsel op de schop te gooien. Als het aan haar ligt, wordt het overgrote deel van de Tweede Kamerleden voortaan regionaal gekozen, om de binding met kiezers te versterken, meldt RTL Nieuws. "De wereld staat in brand. Er zijn andere dingen om je nu druk over te maken", reageert het Tilburgse Kamerlid Esmah Lahlah van oppositiepartij GroenLinks-PvdA.

Als het aan de minister ligt, gaan kiezers voortaan per provincie kiezen voor regionale kandidaten. Zo worden 125 zetels van de 150 in de Kamer samengesteld. De overige 25 zetels worden op basis van de landelijke uitslagen verdeeld.

"Heeft dit nou prioriteit voor een minister met heel veel andere zorgen", vraagt SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen uit Breda zich hardop af. "Vandaag hadden we nog het debat over het aankomende 'ravijnjaar' veel sociale voorzieningen dreigen te worden wegbezuinigd, er zijn twijfels over bestaanszekerheid en de kwaliteit van zorg en dan is de minister bezig met een nieuw kiesstelsel. Dat vind ik wel heel wrang."

De wereld in brand De wens om het kiesstelsel om te gooien leeft al langer bij de coalitie. Het plan is ook opgenomen in het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen PVV, NSC, BBB en VVD. Vooral partijleider Pieter Omtzigt van NSC ziet graag een hervorming. Hij vindt dat er te weinig regionale vertegenwoordiging is in de Kamer.

VVD-kamerlid Daan de Kort uit Veldhoven wijst erop dat het een afspraak is uit het hoofdlijnenakkoord die minister Uitermark nu aan het uitwerken is. Inhoudelijk wil hij niet op zijn coalitiegenoot reageren, omdat hij de plannen nog niet uitgebreid heeft bekeken.

Niet het moment

Zelf is Van Nispen niet tegen het idee van een betere regionale spreiding van Kamerleden, maar die verantwoordelijkheid moet volgens hem niet komen vanuit een verandering in het kiesstelsel. "In onze partij zitten bijna geen mensen uit de randstad, daar letten we zelf op. Als de kiezers die spreiding belangrijk vinden, kunnen ze daar actief op stemmen. Dan hoef je niet het kiesstelsel op de kop te gooien."

Kamerlid Esmah Lahlah denkt daar ongeveer hetzelfde over. "Mijn eerste reactie was, de wereld staat in brand, belofte na belofte wordt verbroken, maar laten we vooral het kiesstelsel veranderen."

Gezelliger

Toch vindt ook Lahlah representatie in de politiek wel belangrijk. "Dus het is goed om na te denken hoe dat beter tot z'n recht komt. Maar niet nu." Of Brabant volgens haar beter vertegenwoordig zou moeten zijn in de Tweede Kamer? "Meer Brabanders in de Tweede Kamer is altijd goed, daar wordt de wereld alleen maar gezelliger op", lacht ze.

Daar is VVD-kamerlid Daan de Kort het mee eens. "Het komt de politiek ten goede als elke regio vertegenwoordigd is. Brabant zéker, want hier gebeuren belangrijke dingen, weet ik als geen ander." Hij lacht: "Brabanders in de Kamer, daar ben ik altijd voor!"