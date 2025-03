Soms jarenlange gevechten, maar deze burgemeester neemt met trots afscheid

Na 18 jaar komt er een eind aan het burgemeesterschap van Roderick van de Mortel in Vught. Hij was in 2007 met 35 jaar de jongste burgemeester van Nederland en groeide uit tot een van de langstzittende burgemeesters. Nu hij afscheid neemt, blikt hij terug op zijn ambtsperiode. “Het is dag en nacht hard werken geweest, maar met veel mooie resultaten. En dat is wat telt.”

Bijna twee decennia lang was Roderick van de Mortel hét gezicht van Vught. Als burgemeester stond hij midden in de gemeenschap, van feestelijk lintjesknippen tot crisisoverleg bij grote incidenten. Hij kijkt terug op de mooie en moeilijke momenten die de gemeente hebben veranderd. Eén van de uitdagingen is de veiligheid van inwoners waarborgen met de de Penitentiaire Inrichting (PI) en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) binnen de grenzen van Vught. “Mijn grote zorg was het vervoer van zware criminelen door Vught, soms met 100 kilometer per uur”, zegt Van de Mortel. “Ik heb iedereen in Den Haag verteld hoe gevaarlijk dat is.” Dankzij zijn jarenlange lobby kwam er begin vorig jaar een nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg buiten Vught om. “Dat is voor het dorp echt een zegen geweest.”

Minister Weerwind en burgemeester Van de Mortel op de dag van de opening van de tijdelijke weg (foto: Omroep Brabant).

Maar de aanwezigheid van topcriminelen in Vught bracht meer risico’s met zich mee. Van de Mortel zette zich in voor extra veiligheidsmaatregelen, zoals het sluiten van het luchtruim boven de gevangenis. Ook pleitte hij voor een rechtbank binnen de gevangenismuren, om transport verder te beperken. “Ik was enorm blij toen de minister mij belde met de boodschap dat er budget voor was.” De rechtbank wordt donderdag geopend, enkele dagen voor de officieel laatste werkdag van de burgemeester.

Herdenken bij Kamp Vught

Het naast de gevangenis gelegen Kamp Vught heeft altijd een bijzondere betekenis gehad voor Van de Mortel. “Twee van mijn oudooms hebben hier gezeten”, vertelt hij. De burgemeester was jaarlijks aanwezig bij de herdenking op 4 mei en speelde een rol bij de uitbreiding van het herinneringscentrum. Wat hem het meest raakte, waren de gesprekken met oud-gevangenen. “Als iemand die hier écht gezeten heeft zijn verhaal deelt, komt het pas echt binnen.”

Burgemeester Van de Mortel bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei in Kamp Vught.

De N65 en het spoor: een jarenlang gevecht

De burgemeester streed ook jarenlang voor een oplossing als het gaat om de belangrijke infrastructuur in Vught: het spoor dat dwars door het dorp loopt en de drukke N65 zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties. “We willen het spoor ondergronds en een veiligere oplossing voor de N65. Dat is een enorme strijd.” Het resultaat? Vanuit de Rijksoverheid wordt bijna 800 miljoen euro beschikbaar gesteld om het spoor in Vught onder de grond te brengen. “Het krijgen van die boodschap is het mooiste moment uit mijn carrière als burgemeester. Ik denk niet alleen voor mij, maar voor heel Vught.” DePetrus: van kerk naar ontmoetingsplek

Een ander project waar de burgemeester zich hard voor maakte, was het behoud van DePetrus. De kerk verloor haar religieuze functie en dreigde leeg te komen staan. “We wilden dit rijksmonument behouden én een nieuwe bestemming geven.” Na jaren van overleg en samenwerking werd de kerk omgevormd tot een bruisende plek voor ontmoeting, cultuur en een bibliotheek. “Ik heb ervoor gezorgd dat heel veel mensen bij elkaar zijn gekomen om dit met elkaar tot stand te brengen”, zegt Van de Mortel trots als hij door de voormalige kerk loopt. “Dit is een parel aan de kroon van Vught.”

Van de Mortel in DePetrus (foto: Megan Hanegraaf).

Tijd voor een nieuwe wind

Na 18 jaar draagt Van de Mortel het stokje over. “Ik heb het met veel plezier gedaan, maar het is goed als er een nieuwe wind waait.” Het burgemeesterschap gaat Van de Mortel niet missen. “Wat ik fijn vind, is dat ik eindelijk mijn eigen agenda weer kan bepalen", zegt hij lachend. "Maar ik kijk met trots terug op wat we samen in Vught hebben bereikt. Want daar gaat het uiteindelijk om.”