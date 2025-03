9000 kilometer met de vrachtwagen om levens te redden, deze mannen doen het

Helemaal met een vrachtwagen van Uden naar de andere kant van de wereld, naar Bangladesh, rijden. Dat klinkt onwerkelijk, maar Motalib Weijters uit Uden gaat het doen. Samen met drie andere avonturiers, onder wie youtuber Govert Sweep, begint hij donderdag aan de reis. Met een vrachtwagen vol medische spullen gaan ze naar het Aziatische land. Het doel: zoveel mogelijk vrouwen met baarmoederhalskanker helpen.

Motalib komt zelf ook uit Bangladesh en zet zich al sinds 2013 in voor vrouwen met de ziekte, in drie jaar tijd wil hij 75.000 vrouwen helpen. Dat is in Bangladesh nog best een opgave: "Er zijn geen vaccinaties voor baarmoederhalskanker waardoor het HPV-virus zich er snel verspreidt", legt Govert uit.

"De goede zorg die we in Nederland hebben, is niet vanzelfsprekend. Het is een luxe. In ons land kun je in de meeste gevallen een ziekenhuis binnenlopen en worden geholpen. Dat is in veel landen anders. Daarom willen we in Bangladesh helpen, bijvoorbeeld in het geboortedorp van Motalib."

Reis door tien landen

Binnen een uurtje is de vrachtwagen helemaal volgeladen met tandartsstoelen, echo-apparaten en andere medische spullen. Dan kunnen de mannen beginnen aan hun uitdagende reis van ruim 9000 kilometer. Ze doorkruisen tien landen voordat ze op hun bestemming zijn: Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Servië, Bulgarije, Turkije, Iran, Pakistan en India. Om dan eindelijk de grens met Bangladesh over te steken.