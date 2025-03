Politie trekt eigen bericht terug: heli toch niet gehinderd door laserpen

De politie trekt haar eigen bericht in over een traumahelikopter die woensdagavond niet kon landen bij een ernstig ongeluk omdat de helikopter werd beschenen met een laserpen. De politie zegt nu dat de helikopter kon niet landen omdat het veld niet geschikt was voor een veilige landing. "De laserpen had daar niets mee te maken."

De helikopter zou zijn beschenen vanuit een huis in de buurt van de Geldropsedijk. "Buiten dat dit strafbaar is, moet je bedenken dat een traumahelikopter niet zomaar opgeroepen wordt", liet de politie weten. "Realiseer je wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben."

Geen hinder

Maar nu blijkt dat 'toch iets anders in elkaar te zitten', duidt een politiewoordvoerder een dag later. "De crew van de traumahelikopter heeft in de verte, ver voor de landing, mogelijk een laser gezien. Dit heeft echter geen hinder veroorzaakt. De landing van de traumahelikopter is afgebroken omdat het veld niet geschikt was voor een veilige landing. Er is vervolgens gekozen voor een ander veld in de nabijheid."

De ANWB is eigenaar van de traumahelikopters in Nederland. Daarvoor werd dochterbedrijf ANWB Medical Air Assistance opgericht. Een woordvoerder van de ANWB zegt dat het verhaal inderdaad 'en gelukkig anders in elkaar zit'. "De crew zag in de verte een mogelijke laser, maar werd daar op geen enkel moment door gehinderd", besluit de woordvoerder.

Botsing

Bij het ongeluk op de Geldropsedijk bij Nuenen raakten een wielrenner en een fietser woensdagavond zwaargewond. De slachtoffers zijn een 40-jarige man en een 42-jarige man. Beide mannen komen uit Nuenen. Meerdere ambulances waren aanwezig op de plek van het ongeluk en er werd dus ook een traumahelikopter opgeroepen.