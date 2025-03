Droom van DJ La Fuente komt uit: 'Dikke clubshow in het GelreDome'

Ooit begon hij op bruiloften en hockeyfeestjes, maar komend weekend staat hij met zijn eigen show in het GelreDome. DJ La Fuente uit Eindhoven kan niet wachten tot het zover is. "Als je een dikke clubshow neer wil zetten, dan is dat de plek om het te doen", vertelt hij bij de radioshow KEIgoeiemorgen.

Heel wat jaren geleden draaide La Fuente nog op feestjes en partijen. Uren lang stond hij plaatjes te draaien. "En dan moest je geluk hebben dat Paradise by the dashboard light lang genoeg was om te kunnen plassen", blikt hij vol nostalgie terug. Inmiddels is de Eindhovenaar niet meer weg te denken van grote festivals en dancefeesten. Zo'n vijf jaar geleden kreeg hij het idee om een volgende stap te zetten in zijn carrière. Hij wilde in het Philips Stadion gaan optreden. Als Guus Meeuwis zou stoppen met zijn concerten in het stadion dan zou La Fuente het over willen nemen. "Alleen Guus besloot om het af te sluiten met een dubbele griffel en negen uitverkochte shows als afscheid. Dus daar wilde ik me niet meer mee bemoeien", lacht La Fuente.

Toen kwam het GelreDome op zijn pad. "Het is het grootste theater van Nederland. Het is er donker en het heeft een dicht dak, dus dat is dé plek om een dikke clubshow neer te zetten", vertelt La Fuente. Hij besloot daarop DJ Tiësto te appen, want dat is de laatste DJ die daar solo heeft gestaan. "En hij zei dat dit het moment is en dat ik 'm nu moet pakken."

"Het is net een film waar je in zit."

La Fuente komt tegenwoordig elke dag bij het GelreDome. Bij de ingang is een Walk of Fame met tegels van artiesten die er shows hebben gegeven. "Madonna, U2, Golden Earring, Coldplay. En dan loop ik daar overheen en dan zeg ik tegen ze: 'goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen'." Dat hij nu zelf in het GelreDome mag staan, is een droom die uitkomt. "Ik kan bijna niet meer in slaap komen van excitement en dingen die me te binnen schieten. Het is net een film waar je in zit."

"Mooie dingen doe je nooit alleen."

De show van La Fuente heet La Familia en daar zit een mooie gedachte achter. Tijdens zijn show treedt de DJ in z'n eentje op, zonder andere artiesten, maar dat betekent volgens hem niet dat hij het allemaal in zijn eentje doet. "Mooie dingen doe je nooit alleen." La Fuente is zich elke dag weer bewust van hoe het komt dat hij mag doen wat hij doet. "Dat komt door iedereen om me heen, want als niemand de kroeg in komt of niemand m'n liedjes streamt dan lukt het nooit om in het GelreDome te staan. Ik zie het dus als een grote familie wat we allemaal doen!"