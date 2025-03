Benzine en de trein fors duurder in 2026: dit zijn de gevolgen voor jou

Als de overheid niet ingrijpt, gaat de prijs van brandstof in 2026 flink omhoog. Benzine zou vanaf januari volgend jaar zomaar 25,8 cent per liter duurder kunnen worden. Ook de NS waarschuwt voor prijsstijgingen in het nieuwe jaar. Omroep Brabant berekende wat deze prijsstijgingen betekenen voor jouw dagelijkse reiskosten.

Omroep Brabant berekende hoe de prijsstijging er voor jou uit kan zien. Daarbij gaan we in dit voorbeeld van station Breda naar Eindhoven centraal, een afstand van ongeveer 60 kilometer.

Maar eerst: hoe kan het eigenlijk dat de prijzen van brandstof per jaar zo kunnen wisselen? Benzine wordt gemaakt van aardolie en dat kopen we in in dollars. Als de dollar goedkoper is dan de euro, wat nu het geval is, scheelt dat in de uiteindelijke brandstofprijs. Die is dan lager.

Benzineauto

Als we uitgaan van een benzineauto die gemiddeld 1 op 15 rijdt, verbruik je voor een enkele reis 4 liter benzine. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine is 2,106 euro per liter. Hoewel de prijs bij onbemande tankstations vaak nog wat lager ligt, gaan we uit van deze adviesprijs. Daarmee kost de rit naar Eindhoven je op dit moment 8,42 euro. Als je deze route vijf dagen per week heen en terug rijdt, komen de maandlasten op zo'n 365 euro voor alleen benzine, de afschrijving en wegenbelasting zijn niet meegerekend.

Als de benzineprijs inderdaad met 25,8 cent per liter stijgt, wordt die rit meteen 9,46 euro duurder (enkele reis): 409,04 euro per maand dus. Dat is een verhoging van 44,23 euro per maand, of bijna 530 euro extra per jaar.

Trein

Hoe zit het met de trein? Een enkele reis van Breda naar Eindhoven kost nu 13,30 euro, volgens de reisplanner van de NS. Voor 5,95 euro per maand kun je een kortingsabonnement afsluiten, waarmee je buiten de spits met 40 procent korting reist. In dat geval komt de rit neer op 7,98 euro. Als je dagelijks naar je werk reist, kom je uit op 575,89 per maand zonder korting en 351,63 euro met korting, inclusief de kosten van het abonnement. Treinen met korting is veertien euro goedkoper dan autorijden, maar dan moet je wel buiten de spits kunnen reizen.

Ook de trein wordt volgend jaar naar verwachting duurder. Hoeveel duurder, is nog niet bekend. In 2025 stegen de prijzen met 6 procent. Als dat in 2026 weer gebeurt, gaat een enkele reis van Breda naar Eindhoven 14,10 euro kosten en lopen de maandelijkse kosten voor de trein op naar 611,44 euro. Met korting betaal je 372,86 euro.

Elektrische auto

De elektrische auto dan maar. Met een wagen die 17 kWh per 100 km verbruikt die je thuis oplaadt voor gemiddeld 0,40 cent per kWh, kost de rit je ruim vier euro. Maandelijks ben je dan 176 euro kwijt. Snelladen langs de snelweg is een stukje duurder: dezelfde rit kost je dan ruim zeven euro; 304 euro per maand dus. Dat is nog steeds goedkoper dan zowel de benzineauto als de trein.

Een voorspeling doen voor 2026 is lastiger bij de elektrische auto, want het is niet bekend wat de energieprijs is in 2026 en door de huidige spanningen in de wereld is dat extra moeilijk te voorspellen. Wel kunnen we zeggen dat elektrisch rijden in ieder geval duurder wordt dan in 2025. Dat heeft te maken met de verhoging van de bijtelling voor elektrische auto’s naar 22 procent.