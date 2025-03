Na 50 jaar zeggen Willy en Paula de markt vaarwel: 'Vrijer dan een winkel'

Al vijftig jaar staan Willy en Paula Hoens uit Eindhoven op de markt met hun textielkraam. Ze verkopen van alles: van beddengoed tot tafelkleed. Maar na al die jaren is het einde in zicht, want ze gaan met pensioen. En dus komt er ook een eind aan hun kraam W Hoens Huishoudtextiel, want niemand neemt het over. Donderdag stonden ze voor het laatst op de markt in Valkenswaard.

Willy ging van jongs af aan mee naar de markt. Zijn vader en moeder stonden ook op de markt, met kaas. “Mijn vader vroeg of ik nog naar school wilde of naar de markt. Ik wilde naar de markt. Ik kreeg op vrijdag mijn diploma en op dinsdag ging ik met textiel naar de markt. Ik had een koffertje en daar ging ik op mijn brommertje. Ik ging naar de markt om textiel te verkopen. Tegenwoordig moet je veel meer spullen hebben: een grotere sortering." Willy en Paula zijn al 46 jaar getrouwd. De vonk sloeg destijds over toen ze allebei aan het werk waren op de markt, hoe kan het ook anders. “Ik stond op zaterdag in Eindhoven op de markt en daar kwam ik een hele mooie vrouw uit Helmond tegen”, vertelt Willy. “Ze stonden bij haar van huis uit met gebak op de markt. We hebben contact gelegd en ik wam haar de week erop tegen bij de manege waar ik paard reed. Op een gegeven moment groeiden we steeds meer naar elkaar toe en zijn we nooit meer uit elkaar gegaan.”

De lezing van zijn vrouw Paula is net ietsjes anders. “Ik had eerlijk gezegd nog nooit zo'n knappe vent gezien. Serieus, hij stond met stropdassen. Ik dacht: dat is-ie. Maar vervolgens moest ik er best wel werk van maken, hoor. Het duurde een tijdje voordat hij mij in de gaten had. Maar het is toch allemaal goed gekomen”, zegt ze lachend.

"Eerlijk zeggen wat er speelt."

Paula ging eerst nog als kapster werken, maar op een gegeven moment werd het te druk met de marktkraam. Ze gingen samen op de markt werken. “We gingen zes dagen in de week naar de markt”, vertelt Willy. “Dus maandagochtend begonnen we en dan tot zaterdagavond. In de beginperiode hadden we op zondag nog jaarmarkt overal. Dat was hard werken in die tijd.” Willy onthult wat het geheim is om het samen vol te houden, terwijl je elkaar zo op de lip zit. “Eerlijk zeggen wat er speelt. Het botst ook wel eens, ooit. Maar ik laat haar heel vrij in haar doen en laten en ze gewoon is heel goed in de verkoop. En dan hou ik een beetje afstand. Dan gaat het prima.”

Willy Hoens (foto: Rogier van Son).

Samen met Paula stond hij op de markt tussen de toeristen in Zeeland, zoals in Domburg en Zoutelande. En in Brabant zoals op de markt in Deurne, Eindhoven, Someren, Geldrop, Helmond en Valkenswaard. Deze laatste dag in Valkenswaard is het een komen en gaan van mensen die afscheid willen nemen. “Het is heel leuk om zo op de markt met klanten om te gaan. Het is niet zo besloten als in een winkel”, zegt Willy. Zijn dochters nemen de zaak niet over en daar heeft hij vrede mee. Dat wilde hij zelfs graag. “Anders heb ik niet zoveel vrije tijd, want dan ga ik mij er toch mee bemoeien. Ze konden bovendien allebei heel goed studeren. Dus ze zijn heel goed terechtgekomen." Het is deze donderdag dus de allerlaatste dag op de markt in Valkenswaard voor Willy en Paula. En na de markt zaterdag in Eindhoven is het helemaal klaar. Willy kan het nog niet helemaal bevatten: "Vanmorgen was het de laatste keer dat ik hier met mijn grote wagen reed. Het is nog even wennen."