Nog urenlang problemen op A67 na ongeluk met vrachtwagen, verkeer omgeleid

Een ongeluk met een vrachtwagen op de A67 bij Geldrop donderdagmiddag zorgt nog urenlang voor problemen. Dat meldt Rijkswaterstaat. De linkerrijstrook in de richting van Venlo naar Eindhoven blijft voorlopig dicht door schade aan het asfalt.

"Later vanavond gaat de rijbaan richting Eindhoven volledig dicht om een deel van de weg opnieuw te asfalteren", liet Rijkswaterstaat donderdagmiddag weten. De vrachtwagen lekte diesel, de brandstof kwam in de middenberm terecht. "De middenberm moet daarom worden gesaneerd."

Het verkeer in de richting van Venlo naar Eindhoven wordt, tot de A67 weer open is, omgeleid via Roermond over de A73 en de A2.

A58

Ook op de A58 was het donderdagmiddag aansluiten in de richting van Tilburg naar Eindhoven door een kraanwagen met pech. De kraanwagen stond op de vluchtstrook, de rechterrijstrook werd daarom ook dicht. Dat zorgde op het hoogtepunt voor een halfuur vertraging.

Het verkeer richting Eindhoven werd omgeleid via de A65/N65 en A2.