Ongeluk met vrachtwagen op A67 en kapotte kraan op A58, verkeer omgeleid

Een ongeluk met een vrachtwagen op de A67 bij Geldrop en een kapotte kraan op de A58 bij Oirschot zorgen donderdagmiddag voor flinke files op de snelwegen. Rond halfvijf was de vertraging op de A67 50 minuten, op de A58 was de extra reistijd 40 minuten.

Door het ongeluk met de vrachtwagen is de linkerrijstrook in de richting van Eindhoven dicht. Er lekt diesel en dat moet worden opgeruimd. Het schoonmaken van de weg duurt naar verwachting tot zes uur in de avond, daarom zal de vertraging zeker rond de avondspits nog verder oplopen.

Het verkeer in de richting van Venlo naar Eindhoven wordt omgeleid via Roermond over de A73 en de A2.

A58

Op de A58 moet het verkeer rekening houden met een halfuur extra reistijd in de richting van Tilburg naar Eindhoven door een kraanwagen met pech. De kraanwagen staat op de vluchtstrook, de rechterrijstrook is daarom ook dicht. Volgens Rijkswaterstaat is het nog onduidelijk wanneer de rijstrook weer open kan.

Het verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A65/N65 en A2.