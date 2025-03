Na jarenlang getouwtrek kunnen Ruben en Melanie hun hospice gaan bouwen

Zeven jaar hebben ze erop moeten wachten, maar nu kunnen Ruben en Melanie Kruithof uit Nieuwendijk opgelucht ademhalen. Eindelijk kan hun initiatief, een hospice in Sleeuwijk, gebouwd gaan worden. Bezwaren van omwonenden zijn namelijk ongegrond verklaard door de Raad van State.

“Hebben die kip!” Vanuit een auto klinkt een felicitatie aan Ruben en Melanie, die trots en dankbaar op een grasveld aan de Vlietstraat in Sleeuwijk staan. Na jarenlang getouwtrek, besliste de Raad van State woensdag dat daar een hospice gebouwd mag worden. “We willen op een liefdevolle plek waarde toevoegen aan de laatste periode van iemands leven”, zegt Melanie.

Het idee voor het hospice ontstond in 2018. Een vriend van het stel werd toen ernstig ziek. Samen met zorgorganisaties Mijzo en Thebe onderzoeken Ruben en Melanie de behoefte aan een hospice in de gemeente Altena. Die blijkt er te zijn. “Veel mensen vinden het hospice in Gorinchem een brug te ver”, zegt Ruben.

Hartverwarmende reacties

De reacties die de twee in de afgelopen jaren krijgen op hun plan, zijn overwegend hartverwarmend. Zo schenkt een maatschappelijke instelling 86.000 euro voor de realisatie van het hospice. “Dat draagvlak hadden we van tevoren niet kunnen bedenken.”

Uiteindelijk onderzoeken ze zes locaties in de gemeente Altena, waarbij onder meer wordt gelet op de bereikbaarheid en nabijheid van huisartsen. Het grasveldje aan de Vlietstraat in Sleeuwijk, waar eerst een gymzaal stond, blijkt uiteindelijk de beste optie. Wel moet het bestemmingsplan worden gewijzigd worden. Want er zouden eigenlijk twee appartementencomplexen gebouwd worden.