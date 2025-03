Nog drie weken tot Paaspop: deze bedrijven zijn druk met de voorbereiding

Nog drie weken en dan gaat het festivalseizoen van start met Paaspop in Schijndel. Het driedaagse festival wordt ieder jaar groter. Of het bezoekersaantal stijgt of het aantal podia wordt uitgebreid: het festival is een mega-operatie voor bedrijven in en rond het dorp. Zo zetten de bouwers van Coreworks uit Den Bosch in zes weken tijd 26.000 steigerpijpen in elkaar en drukken ze bij TVE Reclameproducties in Sint-Oedenrode 20.000 vierkante meter aan decoratie voor het festival. "Paaspop voelt als thuiskomen."

Het is een georganiseerde chaos op het zonovergoten Paaspopterrein in Schijndel. Een aantal constructies en podia is al opgebouwd en voorzien van doeken en aankleding. Andere constructies staan nog volop in de steigers en worden met heftrucks, doeken en decoratie opgetuigd.

Harde werkers lopen het terrein op en af, net als Iroquoi Moest'l, uitvoerend projectleider bij Coreworks in Den Bosch. Iroquoi leidt de opbouw van het festival al jarenlang in goede banen en bouwt samen mijn zijn collega's de grootste constructies. "Wij werken hier zes weken lang aan de opbouw, iedere dag met een team van twintig man inclusief de heftruckchauffeurs", vertelt hij. "We zijn al drie weken bezig, maar zijn nog lang niet op de helft." Voor een festival van deze omvang is veel materiaal nodig. "Wij bouwen alle buitenobjecten, de façades, de tribunes en de podia. Daar hebben we zo'n 26.000 steigerpijpen voor nodig. In de zes weken opbouw rijden er zo'n tachtig vrachtwagens op en neer om al het materiaal het terrein op te krijgen", vertelt Iroquoi. "Paaspop is het grootste festival waar wij de opbouw voor doen. De werf in Den Bosch waar het materiaal ligt, is helemaal leeg in het Paasweekend."

"Drie voetbalvelden aan drukwerk."

Bij TVE Reclameproducties in Sint-Oedenrode staan de printers, snijmachines en andere machines ook al wekenlang dag en nacht te loeien voor Paaspop. "Wij maken 20.000 vierkante meter aan drukwerk voor het festival. Dat zijn de voetbalvelden van Ajax, PSV en Feyenoord samen", vertelt Nick van Wanrooij, festivalmanager bij het bedrijf. "Wij maken zo'n beetje alle aankleding die je op Paaspop ziet. Dat zijn de banners, platen, vlaggen en stickers. Daar beginnen we in januari al mee. Midden april lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt met zo'n grote productie", vertelt Nick.

Het drukwerk van TVE is al op het Paaspopterrein te zien (foto: Omroep Brabant).

De ontwerpers en decorbouwers van Paaspop leveren het drukwerk aan. De machines van TVE kunnen vervolgens geautomatiseerd gaan drukken, maar het blijft ook handwerk. "De machines moeten bediend worden en de banners afgewerkt worden. Een banner of plaat is soms wel door acht of negen handen geweest. In totaal werken we met een team van vijfendertig mensen hard aan de voorbereidingen voor het festival." Het festival, dat ooit in een managebak aan de rand van het Paaspopterrein begon, is een bijzonder festival voor Nick en Iroquoi. "Altijd als ik er rondloop, kijk ik mijn ogen uit. Het lukt ieder jaar weer om het nog mooier te maken", vertelt Nick.

"Mooiste feestje en productie die ik meemaak."

"Paaspop is thuiskomen voor mij. Ik vind het een van de mooiste feestjes en producties die ik meemaak", zegt Iroquoi. "Als jongen van 17 jaar kwam ik hier voor het eerst, toen het er nog heel anders uitzag. Inmiddels ben ik bijna dertig en loop ik hier al heel wat jaren rond." Toch is het voor Iroquoi en zijn team een uitdaging om ieder jaar grotere constructies te bouwen. "Qua terrein zit het festival echt op zijn maximum, maar ook dit jaar hebben we weer nieuwe constructies." En als kroon op hun werk gaan Iroquoi en zijn collega's na de opbouw zelf te genieten van het festival. "Als de laatste buizen in de constructie zitten, dan maken wij er een mooi feestje van. Maar na drie dagen gaan we gewoon weer afbreken", lacht hij.