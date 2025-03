Vechtersbaas Rodney knokt voor nieuwe sportschool: ‘Wil passie doorzetten'

Ruim driehonderd leerlingen van Rodney’s Gym dreigen op straat te komen. De Oosterhoutse vechtsportschool van Rodney van Oossanen (48) moet namelijk vroegtijdig verhuizen uit winkelcentrum Arkendonk. Daar komen appartementen en een nieuw activiteitencentrum. “Het kan niet zo zijn dat zoiets verloren gaat.”

Er worden rake klappen uitgedeeld in Rodney’s Gym. Een groep leerlingen is samengekomen in het pand in winkelcentrum Arkendonk om een kickboksles te volgen. Maar dat kan zomaar de laatste keer zijn, want hun sportschool moet daar weg. “Iets wat wij absoluut niet willen, want wij willen onze passie doorzetten”, zegt de eigenaar.

Tot zijn 30e stond Rodney zelf op hoog niveau in de ring. Hij volgde trainingen van achtvoudig Muay Thai- en kickbokswereldkampioen Ramon Dekkers uit Breda en haalde hier veel discipline uit. Omdat hij dat anderen ook wilde leren, richtte hij in 2011 zijn eigen sportschool op in Oosterhout. Eerst gaf hij les in sportcentrum Heijl, maar in 2019 verhuisde hij naar de voormalige bibliotheek in het winkelcentrum. Gesloopt

Nu moet Rodney’s Gym wederom verhuizen. De locatie wordt gesloopt om plaats te maken voor appartementen en een nieuw activiteitencentrum. Het nabijgelegen voormalige zwembad Arkendonk is al gesloopt. De facelift gaat ruim 9 miljoen euro kosten.

“In eerste instantie zou ik hier nog een goede twee jaar kunnen zitten, maar het risico is dat ze het project naar voren willen trekken”, vertelt Rodney. De herontwikkeling van Arkendonk gaat namelijk sneller dan verwacht. “Dat het een keer platgaat, was wel bekend. Maar je moet niet eerst een einddatum geven en dan vervolgens iets vervroegen.” Tweede thuis

Ook zijn leerlingen vinden het jammer dat Rodney’s Gym moet verhuizen. “Er komen hier veel jongeren dagelijks trainen. Het is ook een sociale beweging geworden", aldus de eigenaar. Een tweede thuis, noemt de 16-jarige Linn het. Ze is al sinds haar zesde een leerling van Rodney. Ook Kevin (23) is kind aan huis . “Tien jaar geleden kwam ik hier binnen en sindsdien ben ik er elke dag geweest”, vertelt hij. “Ik ben hier opgegroeid. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben.” Ook Rowena (19) is al ruim acht jaar lid van de vechtsportschool, waar ze traint voor wedstrijden. Ook zij baalt ervan dat ze moet verhuizen naar een nieuwe locatie. “Hier is het voor mij allemaal begonnen, dus er liggen veel herinneringen hier.” Kapers op de kust

Rodney vervolgt ondertussen moeizaam zijn zoektocht naar een nieuw onderkomen. Veel beschikbare plekken in Oosterhout zijn niet geschikt als sportlocatie, waardoor eerst het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Hij heeft wel een plek op het oog, maar wil die nog niet delen. “Er zijn meer kapers op de kust”, zo verklaart hij. Het is overigens nog niet duidelijk wanneer zijn sportschool definitief moet verhuizen. “En die onzekerheid maakt mij heel nerveus.”