Dit dorp wil voor 2040 drieduizend nieuwe huizen bouwen

In Bergeijk moeten volgens het gemeentebestuur voor 2040 drieduizend nieuwe huizen gebouwd worden. De gemeente met zo’n 19.000 inwoners heeft volgens het college 1750 extra huizen nodig om de normale bevolkingsgroei op te vangen. De overige 1250 huizen moeten er komen vanwege de verwachte groei van de regio. "Een grote taak", zegt het college in een brief over de plannen aan de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur heeft onderzoek laten doen naar mogelijke bouwlocaties. Daarbij is gekeken naar bodem, water, natuur, cultuurhistorie en bereikbaarheid. Uit dit onderzoek blijkt dat de locaties Enderakkers in Bergeijk 't Hof en Bisschop Rythoviusdreef Noord in Riethoven het meest geschikt zijn voor de bouw van nieuwe woningen.