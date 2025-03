Chaos en een half miljoen euro schuld: bestuurscrisis bij zorginstelling

Cliënten van zorginstelling Nieuwe Start Woonzorg (NSW) zitten in onzekerheid. De Eindhovense zorginstelling verkeert sinds enkele weken in een bestuurscrisis waarvan het einde nog niet in zicht is. Een groot deel van het personeel heeft zich ziek gemeld. En daarbij lijkt ook de financiële gezondheid van NSW en het moederbedrijf Beschermd Wonen Nederland in het geding te zijn.

Dat blijkt uit documenten die Studio040 heeft ingezien en gesprekken die zijn gevoerd met mensen in en rond het bedrijf. Nieuwe Start Woonzorg heeft zo'n 110 cliënten in Eindhoven. Het gaat om een kwetsbare groep mensen, veelal mensen met psychische problemen, gedragsproblemen en verslavingsproblematiek die wonen onder begeleiding van de zorginstelling. Sinds een aantal weken is het door bestuurlijke wisselingen moeilijk geworden om de continuïteit van de zorg te garanderen. Veel medewerkers - er werken zo'n 45 mensen bij het bedrijf - begonnen zich ziek te melden vanwege een vertrouwensbreuk tussen de Raad van Commissarissen, de toezichthouders, en de medewerkers. De werkroosters zijn hierdoor nauwelijks nog rond te krijgen waardoor de zorg onder druk staat, zo vertelt een werknemer die anoniem wil blijven. Ook de gemeente Eindhoven laat weten op de hoogte te zijn van de crisis, maar wil zich er niet over uitspreken. Interim-bestuurder

De onrust begon nadat een interim-bestuurder door de Raad van Commissarissen (RvC) de wacht werd aangezegd. De plaatsvervanger was zo’n acht maanden eerder aangesteld omdat oprichter, eigenaar en bestuurder van NSW, Emeliet Dolstra vanwege ernstige gezondheidsproblemen haar werkzaamheden niet meer kon uitvoeren.