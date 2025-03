Vrachtwagen in de sloot langs A50 na ongeluk met auto, vrouw gewond

Een vrachtwagen is donderdagmiddag na een botsing met een auto in een sloot langs de A50 bij Herpen beland. Daarbij raakte de bestuurster van de auto gewond.

De vrachtwagen lag tot na de avondspits op de zijkant in de sloot, de auto stond in de berm met een kapotte voorruit. De vrouw die achter het stuur van de auto zat, is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig gewond de vrouw is.

De bestuurder van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij. De vrachtwagen vervoerde siertegels. Het ongeluk zorgde voor een flinke vertraging in de richting van Oss: op de hoogtepunt was de extra reistijd meer dan een anderhalf uur.

Berging vrachtwagen na de spits

Rijkswaterstaat meldde om halfzes de auto werd weggehaald. Voor de berging van de vrachtwagen werd de rechterrijstrook van de A50 vanaf zeven uur 's avonds opnieuw afgesloten, omdat de berging over de middagspits werd getild.

Het verkeer stond vanaf knooppunt Paalgraven in een file. Ook op de A326, net over de provinciegrens bij Beuningen, was het aansluiten. Rond halfzes was de extra reistijd daar twintig minuten.

Ook in de andere rijrichting van de A50, van Oss naar Nijmegen, stond er file. Op de A59, die bij Paalgraven overgaat in de A50, was de vertraging donderdagmiddag op het hoogtepunt een kwartier. Wie vanaf de N324 richting knooppunt Paalgraven reed, kwam vanaf Schaijk in een file.