Ongelukken in beide richtingen op de A59, bijna uur vertraging

Op de A59 bij Raamsdonksveer is donderdag in beide richtingen een ongeluk gebeurd. Het verkeer richting het westen moet over vluchtstrook. De vertraging is iets na zessen bijna een uur. Richting Den Bosch is nog één rijstrook open, meldt Rijkswaterstaat. Daardoor is de file daar wat korter.

Op de weg richting Den Bosch gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. In de andere richting was er een ongeluk met meerdere voertuigen.