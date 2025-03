Elly Blanksma wordt tijdelijk burgemeester van Someren

Elly Blanksma wordt burgemeester in Someren. Ze vervangt tijdelijk Dilia Blok die haar functie heeft neergelegd om gezondheidsredenen. Eerder was Blanksma twaalf jaar burgemeester van Helmond.

Twaalf jaar burgemeester Blanksma is in Helmond geboren, studeerde in Eindhoven en was daarna tien jaar lang senior accountmanager bedrijven bij de Rabobank in Helmond. Daarna ging ze de Brabantse politiek in als Statenlid.

De commissaris van de Koning Ina Adema heeft de nieuwe waarnemend burgemeester van Someren donderdag beëdigd in haar nieuwe rol. Dit na overleg met vertegenwoordigers uit de gemeenteraad. Haar benoeming gaat in op 31 maart.

Van 2006 tot 2012 was ze Tweede Kamerlid voor haar partij, het CDA. Daarvoor, van 1987 tot 1995, was ze al lid van de Provinciale Staten van Brabant. Ze volgde in november 2012 Fons Jacobs op als burgemeester van Helmond. Bij haar afscheid twaalf jaar later kreeg ze de Commissarispenning, onder meer vanwege haar inzet voor de Metropoolregio Eindhoven en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Rust

Blok neemt op doktersadvies de tijd om aan rust en herstel te werken. “De afgelopen periode in Someren heeft te veel van mij gevergd waardoor ik helaas heb moeten concluderen dat ik op dit moment niet de benodigde energie heb om mij met de volle 100 procent in te zetten voor de gemeente Someren”, zei Blok eerder in een verklaring.

De gemeente Someren kent een turbulente politiek. Een aantal jaren geleden werd wethouder Guido Schoolmeesters weggestuurd, nadat hij ervan werd beschuldigd zijn zoon te hebben voorgetrokken bij een huis. In december vorig jaar nam wethouder Louis Swinkels ontslag na commotie over een gronddeal.

Blok zag zich in 2023 ook genoodzaakt om aangifte te doen tegen negen inwoners van Someren wegens smaad. Die zouden de burgemeester op social media en in een huis-aan-huisblad hebben beschuldigd van strafbare feiten, zoals het vervalsen van verklaringen, fraude en valsheid in geschrifte. Volgens justitie was er 'sprake van smaad'.