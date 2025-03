Deze voetbalteams speelden zonder scheids: 'Alles zelf opgelost'

Ruim 17 minuten duurde het voordat de eerste overtreding werd gemaakt bij de Helmondse voetbalderby tussen SV Brandevoort en SV De Braak. Maar wat doe je als er eenmalig geen scheidsrechter op het veld staat? "We hebben het gewoon zelf opgelost, het ging eigenlijk wel goed", zegt Gijs Loijmans, speler van SV Brandevoort.

De wedstrijd zonder scheidsrechter was een initiatief van Sportief Helmond. Een ludiek duel om aandacht te vragen voor meer sportiviteit en gastvrijheid op de voetbalvelden. Iets wat de laatste tijd niet altijd het geval was, want in de regio Helmond waren er onlangs meerdere incidenten waarbij een scheidsrechter mishandeld of bedreigd werd.

SV Brandevoort wilde graag de gastheer zijn voor deze eenmalige scheidsrechtersloze oefenwedstrijd en nam het op tegen het een klasse lager spelende SV De Braak. Het eerste onwennige moment was de aftrap, want er was geen scheidsrechter om de wedstrijd op gang te blazen. Een supporter besloot toen maar heel hard een fluitje na te doen. Uiteindelijk werd het rust- en eindsignaal gedaan door iemand met een fluit op de bank van De Braak.

Op slag van rust kwamen de gasten op een 0-1 voorsprong, de thuisploeg trok in de tweede helft de stand gelijk. Net als in de eerste helft bleven smerige overtredingen of ruzies achterwege. "Maar toch was het best lastig om te voetballen zonder scheidsrechter", zegt De Braak-aanvoerder Larbi Kerkaze. "Er zijn bepaalde momenten in een wedstrijd dat je een arbiter nodig hebt. Ik vind het leuk dat we deze pilot hebben gedraaid, maar dat kan omdat het een oefenpotje is en de teams elkaar kennen. Als er een belangrijke wedstrijd op het programma staat, dan is een scheidsrechter cruciaal."

Na iets meer dan 3 minuten volgde de eerste kleine overtreding, maar de middenvelder van SV Brandevoort besloot om door te voetballen in plaats van te gaan liggen. Na 17 minuten was de eerste vrije trap wel een feit, maar verder gebeurde er vrijwel niets vervelends. Het opvallendste moment was een vlagsignaal van de grensrechter na buitenspel van de bezoekers, maar dat werd door geen enkele speler opgemerkt.

Initiatiefnemer Ad van Ham van Sportief Helmond zag een leuke pot voetbal voor de tientallen toeschouwers. "Ik had het idee dat alle spelers het niet eens door hadden dat er geen scheidsrechter was. Ze zullen kapot zijn, want de effectieve speeltijd was hoger dan normaal gesproken. Maar het allerbelangrijkste is dat we veel aandacht kregen om over ons eigen gedrag na te denken. Het is helemaal niet onze intentie om de regels te veranderen, maar gewoon dat een potje voetballen heel leuk kan zijn."

Langs de kant stond een tevreden Brandevoort-voorzitter Harry Elzendoorn: "Als we het negatief bekijken dan kunnen we zeggen dat er helaas regelmatig ellende is op de voetbalvelden. Maar ik ben positief en wijs erop dat het overgrote deel van de wedstrijden gewoon sportief verloopt. Ik vind het goed dat we in Helmond op deze manier een bijdrage konden leveren aan het creëren van bewustwording."

Elzendoorn is niet bang dat er in de toekomst noodgedwongen wedstrijden zonder scheidsrechters worden gespeeld. "Ik denk en hoop dat het niet die kant opgaat. Maar we moeten er wel voor zorgen dat scheidsrechters het leuk blijven vinden om te fluiten. Fouten maken kan, maar dat doen spelers ook."