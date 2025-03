Gedeeltelijke zonsverduistering op komst, de vraag is of we 'm kunnen zien

Een bijzonder natuurverschijnsel staat komend weekend te gebeuren: een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan zal zaterdag een deel van de zon bedekken, waardoor het niet helemaal donker zal worden. Een belangrijke vraag is of het weer een beetje meewerkt, waardoor we de zonsverduistering daadwerkelijk kunnen zien.

Vrijdagavond zijn de omstandigheden nog niet ideaal, stelt Donny de Koning van Weerplaza. "We eindigen de dag met bewolking en kans op regen", zegt hij. Maar een blik op de weermodellen schetst wel een positieve kijk op de zaterdag. "Het trekt die ochtend net op tijd open en het ziet er dan ook naar uit dat de gedeeltelijke zonsverduistering te zien zal zijn." "Alsof het zo moet zijn", vertelt meteoroloog Donny. De maan schuift zaterdag aan het einde van de ochtend voor de zon. In de lucht is dan ongeveer een kwart van de schijf van de zon bedekt. Rond tien over twaalf is het hoogtepunt van de zonsverduistering.

Wat is een zonsverduistering? Het is eigenlijk precies zoals het woord het zelf al zegt: de zon is verduisterd. De maan staat op zo'n moment tussen de zon en de aarde. Dit zorgt ervoor dat de zonnestralen de aarde niet kunnen bereiken en de zon even tijdelijk (gedeeltelijk) onzichtbaar is.