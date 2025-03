Kijken naar de gedeeltelijke zonsverduistering: met deze tips is het veilig

Zaterdag rond de middag is er een bijzonder fenomeen te zien: een gedeeltelijke zonsverduistering. De maan zorgt ervoor dat er even minder zonnestralen op de aarde komen. Hartstikke mooi om dit natuurverschijnsel te aanschouwen, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Met deze tips kun je veilig naar de zonsverduistering kijken.

Sterrenwacht Halley in Heesch is helemaal klaar voor de gedeeltelijke zonsverduistering. "Mensen kunnen gewoon bij ons langskomen om te kijken naar het natuurverschijnsel", vertelt Urijan Poerink. Er wordt die dag informatie gegeven over de gedeeltelijke verduistering, maar mensen kunnen er ook door de grote telescopen naar kijken. "En we hebben ook eclipsbrillen om veilig naar de zon te kunnen kijken." "Daar zit een speciale filter in", vertelt hij over de eclipsbril. "Die houden de UV-straling en het infraroodlicht van de zon tegen, wat schadelijk is voor je ogen."

Een eerdere zonsverduistering, bekeken bij sterrenwacht Halley in Uden (foto: Jos Verkuijlen).

Het sterke zonlicht rechtstreeks in je ogen laten komen, is dus onverstandig. De bril is een optie, maar deze heeft niet iedereen in huis. Er zijn ook alternatieven", weet meteoroloog Donny de Koning van Weerplaza. "Zoek iets waarmee je niet direct in de zon kijkt. Je de verduistering volgen in een plas met water of in een vergiet." "Je kunt bijvoorbeeld ook met een verrekijker naar een wit vel papier kijken", aldus Urijan. "Op het papier kun je dan de contouren zien van de gedeeltelijke eclips.

"Je moet altijd verstandig blijven als je naar de zon gaat kijken."

Urijan van de sterrenwacht in Heesch is huiverig voor alternatieven van de bril. "Je moet altijd verstandig blijven als je naar de zon gaat kijken. Als je dat te lang doet, kun je last van je ogen krijgen, of ze zelfs beschadigen."

"In de zomervakantie van 2026 kun je naar Spanje."