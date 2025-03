Forse loonsverhoging voor apotheekmedewerkers in hoofdlijnenakkoord

De salarissen van medewerkers van apotheken gaan flink omhoog. Dat is vrijdag overeengekomen in een hoofdlijnenakkoord. Eind 2026 zullen de lonen 20 procent hoger liggen dan in juli 2024. In 2027 komt daar nog een verhoging bovenop.

De afspraak is gemaakt tussen werkgevers en vakbonden, en staan in het hoofdlijnenakkoord. Op basis daarvan beginnen binnenkort de onderhandelingen voor een nieuwe cao. In de nieuwe cao moeten de stappen worden uitgewerkt waarmee de lonen stijgen om op het uiteindelijke percentage te komen.