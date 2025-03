Luuk (12) is voor PSV en Daan (14) voor Ajax: 'Samen kijken lukt niet'

Spanning en strijd in huize Pöttgens in Kaatsheuvel. De 12-jarige Luuk is voor PSV. Zijn grotere broer, de 14-jarige Daan, is trouw supporter van Ajax. De liefde voor hun clubs is zo groot dat ze de wedstrijd PSV-Ajax zondag niet samen kunnen kijken.

De kamer van Luuk hangt helemaal vol met spullen van PSV en foto’s van ontmoetingen met spelers Xavi Simons en Luuk de Jong. De liefde ontstond al lang geleden door zijn naamgenoot. “Luuk de Jong speelde toen ook bij PSV. Ik heet ook Luuk en daarom vond ik de club wel leuk", zegt hij. "PSV heeft de meeste sfeer. Het is gewoon gezellig in het stadion.” Hoe anders ging het bij broer Daan. “Papa is ook voor Ajax", zegt hij. "Het is van kinds af aangeleerd. En Ajax is de beste van Nederland.” De sfeer vindt hij bij Ajax het beste. “Dat is niet iedereen het met mij eens. Iedereen staat te springen als er wordt gescoord. Als ze achter staan, blijft iedereen erachter staan. Iedereen die fan is, draagt de club een warm hart toe.” De broers moeten elke nacht onder hun dekbed van hun favoriete club slapen. Als het in de was zit, moet het meteen dezelfde dag de droger in zodat ze er ’s avonds weer onder kunnen liggen.

De slaapkamer van Luuk (foto: Rogier van Son).

Zondag staan de broers lijnrecht tegenover elkaar. Bij de start van de wedstrijd PSV - Ajax zitten ze nog samen in de huiskamer op de bank. “Als PSV of Ajax op achterstand komt, wordt de sfeer een beetje grimmig”, zegt Ajax-fan Daan. Dan gaat er vaak eentje naar boven.” Wie dat dan moet zijn? “Luuk gaat naar boven”, zegt Daan stellig. “Papa en ik kijken gewoon beneden. Hij moet boven kijken.” “Dat doe ik om gezeik te voorkomen”, zegt PSV-supporter Luuk. Boven kijkt hij dan met zijn moeder die niet uitgesproken voor een club is, maar dan toch samen met Luuk voor PSV juicht. "Dat is gezellig", vult Luuk aan.

"Dan is Luuk boos op mij."

Luuk heeft nog geen spanning voor de wedstrijd. “Die is er nog niet, want ik ga er gewoon vanuit dat we winnen. De eindstand wordt 3-0.” Daan leeft anders naar de wedstrijd toe. “Het is wel spannend iedere keer, want je wilt winnen.” Hij is er overigens zeker van wie gaat winnen. “Wij gaan gewoon winnen. Ajax wint met 3-1.” Het samen kijken lukt dus niet. “We hebben een paar keer ruzie gehad door de wedstrijd. Dan wordt er bijvoorbeeld een penalty gegeven. De één vindt dan dat het geen penalty is en de ander wel. Dan krijgen we een discussie.” Als Ajax verliest, krijgt Daan het wel te horen van zijn broer. “Dan is Luuk boos op mij, dat ik zo’n grote mond had.”

Daan kust het logo van zijn favoriete club (foto: Rogier van Son).