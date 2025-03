PSV wil druk op Ajax vergroten: 'Het is do or die'

Het is 'do or die' voor PSV. De Eindhovense club moet aanstaande zondag winnen van Ajax om de titelstrijd nieuw leven in te blazen. Peter Bosz erkent het belang van de wedstrijd tegen de koploper en loopt niet weg voor de druk. De trainer hoopt vooral op een kolkend Philips Stadion.

Het was een onrustige aanloop voor PSV richting de topper tegen Ajax. Maandag werd bekend dat Lucas Perez was besmet met tuberculose. "Daar ben ik wel van geschrokken", zei Bosz over de afgelopen week. "Je denkt gelijk aan die jongen, maar bent ook bang dat andere spelers besmet zijn." Daarover kwam donderdag gelukkig uitsluitsel. Bij PSV waren er geen verdere besmettingen ontdekt en dus kon de volledige focus op de wedstrijd tegen Ajax.

Lees ook Geen extra maatregelen bij PSV na tbc-besmetting Pérez

PSV-Ajax is altijd al een affiche om van te smullen, maar zondagmiddag zijn alle ogen gericht op het Philips Stadion. Het verschil tussen de koploper en de nummer twee van de competitie is zes punten. Mocht Ajax winnen is de titelstrijd beslist. Wint PSV, dan wacht voor de voetballiefhebber nog een spannend slot.

"Het is do or die", erkende Bosz in aanloop naar de wedstrijd. "Wij moeten zondag winnen. Alleen hebben we het dan nog steeds niet volledig in eigen hand. Het is belangrijk dat wij zondag de druk opvoeren." Om tot een goed resultaat te komen rekent de oefenmeester ook op de steun van de PSV-supporters. "Het gaat bij ons erom hoe graag we die wedstrijd willen winnen. Dat in combinatie met de wisselwerking met het publiek, moet ons gaan helpen. Maar die wisselwerking moeten wij afdwingen." PSV werkt overigens met een nagenoeg fitte selectie toe naar de kraker tegen Ajax. Alleen Ricardo Pepi en Lucas Perez zijn er niet bij. Malik Tillman zit voor het eerst weer bij de selectie na lang blessureleed. Hij zou zondag ook kunnen starten tegen Ajax. "Maar of ik dat ga doen ga ik niet vertellen."

"Het is een grote wedstrijd."

De trainer hield wat betreft de opstelling de kaarten duidelijk tegen de borst. Over het omslagpunt na de slachtpartij tegen Arsenal was de trainer wat meer open. "We zijn toen met het team samengekomen. Op dat moment was het nog 72 dagen tot 18 mei, de laatste speeldag. Ik heb toen eisen gesteld die ik in die komende 72 dagen wil zien. Sindsdien hebben we twee wedstrijden gewonnen." Die reeks moet zondag doorgezet worden. "We moeten winnen", herhaalde Bosz nogmaals zijn boodschap. "Het is een grote wedstrijd. En wij willen zondag onze achtervolging vervolgen." Bekijk de persconferentie van Bosz terug: