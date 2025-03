Wielrenner (40) overlijdt in ziekenhuis na botsing met fietser op viaduct

De 40-jarige wielrenner die woensdagavond met een fietser botste in Nuenen, is donderdagavond in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat laat de politie vrijdag weten. Het ongeluk gebeurde op een viaduct over de A270.

Een groep van vijftien wielrenners fietste op die avond over de Geldropsedijk. Op het viaduct kwam een van de wielrenners in botsing met een fietser.