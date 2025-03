Twee doden en een zwaargewonde. Dat is de voorlopige balans na een schietpartij op straat in Oosterhout vrijdagmiddag. Wie de doden zijn en wat de aanleiding was voor de schietpartij, is nog onduidelijk. Onze verslaggever Jan Peels praat je bij over wat we tot nu toe weten over de schietpartij.

Redactie Geschreven door