OGENE slaat andere weg in met nieuwe plaat: 'We kunnen echt onszelf zijn'

De Fijnaartse zussen Lisa, Amy en Shelly, beter bekend als OGENE, zijn terug met een nieuw album: Garden of Hera. Het album klinkt en voelt anders dan alles wat ze voorheen maakten. “Maar we voelen ons juist dichter bij onszelf. Dit album is een stap vooruit”, vertellen ze in het tv-programma VRIJDAG.

Na hun overwinning bij The Voice of Holland in 2014 en succesvolle albums We Got This (2016) en Straight to You (2019), werd het tijd voor iets nieuws. “We hebben nooit echt de ruimte of tijd gehad en genomen om creatief te experimenteren, terwijl we wel het gevoel hadden dat er meer in zat." Ze hebben drie jaar aan de nieuwe plaat gewerkt. "Er zat geen druk achter, dus konden we rustig de verdieping zoeken. Met de nieuwe plaat zijn we dichter bij onszelf gekomen", vertelt Amy.

Dat resulteerde in het nieuwe album met een andere sound dan de meer popachtige albums en covers die OGENE hiervoor deed. Garden of Hera heeft veel invloeden uit de r&b, pop en dance. De bekende harmonieën zijn er nog, maar worden gemixt met strijkers en rustige klanken. “Stoerder, volwassener, maar nog steeds herkenbaar OGENE", vinden ze zelf. "Het voelt vertrouwd, deze nieuwe stijl", vertelt Amy. "Vrienden en kennissen zeggen ook dat ze ons hier echt in herkennen."

Zo’n verandering is natuurlijk niet zonder risico. "Je fans zijn iets gewend van je en dan maak je een omslag. Dat is spannend”, geeft Lisa toe. “Maar we gaan er ook wel een beetje van uit dat sommige mensen houden van de muziek die we maakten en het nieuwe spul niet zo leuk vinden. Dat hoort er bij dus daar houden we bij voorbaat al rekening mee.” Dat maakte dat de echte reactie van het veel fans juist meeviel: “Gelukkig krijgen we vooral positieve reacties”, straalt Lisa.

Met een nieuwe plaat uit, is het vuur in de zussen aangewakkerd. “We hebben champagneflessen in de koelkast staan waar dromen en doelen op staan. Als we die behalen, dan mogen we die openen”, vertelt Amy.

OGENE droomt nu van een eerste liveshow met het nieuwe repertoire en hoopt op een succesvolle tour, misschien zelfs in het buitenland. "Muziek blijft voor ons op nummer één”, zegt Shelly. “We zijn nog lang niet klaar!"