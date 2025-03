Schietpartij Oosterhout: verdachte auto in Teteringen gevonden

1/2 Er is een auto gevonden die mogelijk iets te maken heeft met de schietpartij in Oosterhout

Er is een auto gevonden die mogelijk iets te maken heeft met de schietpartij in Oosterhout. De auto is gevonden op de Espakker in Teteringen, een paar kilometer van de plek waar geschoten is af. De achterruit van de auto is verbrijzeld en er zijn speurhonden ingezet.

Veel kan de politie nog niet zeggen over de auto, omdat het onderzoek nog in volle gang is. "Maar we hebben het vermoeden dat het iets met de schietpartij te maken heeft", vertelt de politie. "Het is een combinatie van informatie die we hebben. Dat is misschien het type auto, of de kleur van de auto."

Foto: J.J.

De auto zou daarmee de derde auto zijn die een rol speelt bij de schietpartij in de wijk Slotjes in Oosterhout op vrijdagmiddag. Eén raakte betrokken bij een aanrijding, nadat de bestuurder zwaargewond achter het stuur is gaan zitten. Inmiddels is de bestuurder overleden. In de andere auto zat een zwaargewonde man met een overleden man.