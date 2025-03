Zelfstandig met de bus: Amarant-cliënten krijgen eigen OV-pas

Cliënten van zorginstelling Amarant kunnen met voortaan met een speciale OV-pas vrij reizen met de bussen van Arriva in Brabant. Loena van den Brand, cliënt van Amarant, nam in Tilburg symbolisch de eerste Voor Elkaar Pas (VEP) in ontvangst: "Ik ben hier trots op."

Tien cliënten van Amarant hebben de pas eerst een tijdje mogen proberen. Daar kwamen veel positieve reacties op. “De cliënten die aan de pilot hebben meegedaan waren enorm enthousiast", zegt directeur Sociaal Domein van Amarant, Hanneke Henkens. "Ze voelen zich veel vrijer, reizen meer met de bus en zijn er trots op dat ze een eigen pas hebben."