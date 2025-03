Schietpartij vond niet op twee plekken, maar op één plek plaats

De politie is erachter dat er niet op twee, maar op één locatie in Oosterhout geschoten is tijdens de schietpartij op vrijdagmiddag. Alleen op de Loevensteinlaan zijn er schoten gelost. Niet op de Sint Antoniusstraat, waar wel een van de slachtoffers zwaargewond achter het stuur werd gevonden.

De man die op de Sint Antoniusstraat werd gevonden, was zwaargewond de wijk in gereden nadat hij beschoten werd op de Loevensteinlaan. Tijdens zijn rit is hij tegen een andere auto aangebotst. Na de botsing is hij gereanimeerd. De politie liet weten dat hij inmiddels is overleden.