Met 125 km/u door dorp: 'Bij dit soort rijgedrag is commentaar overbodig'

Een racende automobilist heeft vrijdagnacht zijn rijbewijs moeten inleveren bij de politie in Etten-Leur. Agenten zagen de 18-jarige bestuurder daar scheuren over de Bredaseweg.

De automobilist haalde een snelheid van 125 kilometer per uur binnen de bebouwde kom, waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.

'Verder commentaar overbodig'

"Bij dit soort rijgedrag is verder commentaar overbodig", verzucht de politie op X.