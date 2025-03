Cathrien vroeg zich af wat ze zag, Frans Kapteijns heeft wel een idee

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan duivenpoep, een hoornaar en geeft hij antwoord op de vraag welk insect Cathrien Beijer zag. Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Wachten op privacy instellingen...

Duivenpoep (foto: Gerard Straatman).

Ringvormige ontlasting, wie is de schuldige?

Gerard Straatman vindt tegenwoordig ringvormige ontlasting in zijn tuin. Hij wil graag weten van wie die poep afkomstig is. Zo te zien is het duivenpoep. Normaal bij vogels is dat de ontlasting eruitziet als een klein, bruin (soms groenbruin) worstje met in het midden van een waterig wit vlekje. Dit komt doordat de vogels poep en urine tegelijkertijd via de cloaca (de opening waaruit ontlasting komt) uitscheiden. Die cloaca zit bij de vogels aan de buikzijde achter de poten, verstopt onder de veren.

Een stadsduif (foto: Saxifraga/Luc Hoogenstein).

Bij stadsduiven - ik heb ervaring want er leven veel duiven in mijn omgeving - zie je vaak een dunne grijze worstvormige poep, die ook nog eens in een soort spiraal wordt gelegd. Misschien heeft het ermee te maken dat duiven alleseters zijn, dat zijn de meeste vogels niet.

Een Aziatische hoornaar (foto: Mario Mulders).

Is dit een Aziatische hoornaar of toch de Europese?

Op de foto van Mario Mulders zie je duidelijk een insect met een geelzwarte kop met zwarte ogen. Ook is het borststuk van het insect voornamelijk zwart en het achterlijf is vooraan zwart en naar achter toe geel. Kortom, we hebben hier te maken met een Aziatische hoornaar. Die komt hier steeds vaker voor. De eerste Aziatische hoornaar hier werd op 20 mei 2017 ontdekt in Raamsdonk, door een imker. De Europese hoornaar is een mooi geel insect met een rood borststuk en een geelrode kop. Wil je meer weten over de Aziatische hoornaar, dan is deze link het meest betrouwbaar.

Een opvallende zandbijensoort, het vosje (foto: Cathrien Beijer).

Is dit een hommel of bijensoort?

Cathrien Beijer vraagt zich af of ze een hommelsoort of een bijensoort heeft gezien en stuurde mij een foto van het dier. Ik kan me haar vraag goed voorstellen bij het zien van zo'n insect. Het diertje heeft namelijk een dichte vosbruine beharing. Daarbij denk je vaak aan hommels. Toch is dit geen hommel, maar een bij. Een die thuishoort bij de familie van de zandbijen. Zandbijen zijn echte lentesoorten, veelal te zien in maart.

Het mannetje van het vosje (foto: Saxifraga/Pieter van Breugel).

Het vosje is een van de opvallendste onder de zandbijen. Vrouwtjes van het vosje zijn vrij groot, ze worden maximaal veertien millimeter en hebben die vosbruine dichte beharing, De mannetjes van het vosje zijn een stuk slanker, hebben een minder dichte beharing en zijn herkenbaar aan hun witte baard. Je kunt deze vosjes tegenkomen van maart tot eind mei. Daarna is het afgelopen en dan zie je ze het hele jaar niet meer.

Een havik in de tuin (foto: Harry Verbeek).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Harry Verbeek. Hoe fraai is dat? Je zit lekker aan je ontbijt en dan ploft er plotseling een havik met een grote prooi, een duif, op het gazon. En dan zo’n foto kunnen maken, dat vergeet je nooit meer."