Belgische politie onderzoekt man die naar Van der Poel spuugde

De Belgische politie begint een onderzoek naar de man die tijdens de E3 Saxo Classic vrijdag spuugde naar Mathieu van der Poel. Zowel de organisatie van de wielerkoers als de politie liet aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws weten actie te ondernemen.

Van der Poel werd na afloop van de door hem gewonnen eendagswedstrijd geconfronteerd met het incident tijdens de beklimming van de Karnemelkbeekstraat in Ronse. Hij had het zelf tijdens de wedstrijd niet gemerkt. "Deze mensen moeten niet naar de koers komen", vond de winnaar erover.

"Dergelijk gedrag is onaanvaardbaar. Politie Ronse zal een onderzoek opstarten. We wensen hiermee een duidelijk signaal te geven dat we dit soort daden absoluut niet tolereren", liet waarnemend korpschef van Ronse Hans Haustrate weten aan HLN.be.

Het is niet voor het eerst dat Van der Poel te maken krijgt met Belgische supporters die hem bespugen of met bier naar hem gooien. Tijdens veldritten gebeurde dat in het verleden vaker en ook tijdens de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar was het raak.