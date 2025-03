Lisa stopt na drie Spelen met topsport en dit gaat ze wel en niet missen

Lisa Scheenaard stopt met professioneel roeien. De 36-jarige Eindhovense was er de laatste drie Olympische Spelen bij, maar vindt het nu tijd voor andere dingen. "Ik hou nog steeds van de sport en sporten zal altijd een deel van mijn leven blijven. De focus, het gebrek aan weekenden en de trainingsprogramma's die ook bij topsport horen, zal ik niet missen."

Dat Parijs haar laatste Olympische Spelen zouden worden, had ze voor het toernooi al aangegeven. Met een vierde plek viel ze net buiten het podium. In 2021 in Tokio pakte ze een bronzen plak, samen met Roos de Jong. Tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro was ze reserve. In haar prijzenkast liggen verder diverse medailles op een EK of WK.

De roeiwedstrijd Skiffhead op de Amstel was afgelopen weekend haar laatste wedstrijd. Lisa won voor de vijfde keer. "Mijn favoriete race en een geweldig einde van een groot deel van mijn leven", schrijft ze op Instagram. "Het was een voorrecht om Nederland drie volledige olympische cycli te mogen vertegenwoordigen, onderweg een aantal medailles te behalen en het Nederlandse roeien te zien groeien en evolueren tot wat het nu is." Twaalf jaar lang zat ze in het Nederlands team. "Gelukkig heb ik nooit zware blessures gehad en daarom is het meer de bereidheid en het doorzettingsvermogen dan het fysieke vermogen om door te gaan. Ik kan niet wachten om te zien wat de volgende generatie gaat brengen. Ik heb de gretigheid van dichtbij gezien en dat is precies wat je nodig hebt om daar te komen. Ik zal mijn teamgenoten, de prachtige trainingslocaties en de dagelijkse kleine wonderen zoals zonsopgangen aan de Amstel missen."

Lisa Scheenaard (links) en Martine Veldhuis (foto: via ANP).

Wat zeker is, is dat Lisa nog vaak blijft sporten. In de boot, maar ook op de fiets. "Je kunt niet vanuit honderd naar nul gaan. Daar kan ik zelfs hartkloppingen van krijgen", gaf de meervoudig Nederlands kampioen Tegenwindfietsen onlangs aan tegenover Omroep Brabant. "Normaal gesproken heb je als topsporter een heel strak programma, maar nu hoeft ineens niets meer en kan veel meer. Ik heb het nodige ingehaald op sociaal vlak."