Schip van de Zonnebloem aangevaren, niemand is gewond geraakt

Cruiseschip MPS de Zonnebloem van de Bredase vereniging De Zonnebloem is zaterdagochtend aangevaren in Duitsland. Er waren 69 gasten, 65 vrijwilligers en 15 bemanningsleden aan boord tijdens de aanvaring. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het schip heeft flinke schade opgelopen. Voorlopig kan er niet meer mee gevaren worden, de opvarenden worden door de vereniging terug naar Nederland gebracht.

Het schip is ter hoogte van Wesel aangevaren door een ander schip en heeft hierbij een fors gat in de romp opgelopen. De Zonnebloem verwacht dat het schip langere periode uit de vaart zal zijn, omdat het gerepareerd moet worden. Marcel van der Kaa, plaatsvervangend directeur van de Zonnebloem, is vooral blij dat alle mensen aan boord veilig zijn. "Natuurlijk is iedereen enorm geschrokken. Hun welzijn is dan ook onze grootste zorg. Er wordt slachtofferhulp aangeboden voor iedereen die dat nodig heeft", laat hij weten. De Zonnebloem probeert iedereen zo snel mogelijk thuis te krijgen. "Zowel in Duitsland als in Nederland zijn onze medewerkers bezig om dit te regelen", zegt Van der Kaa. Gehandicaptenvervoerder Valys heeft aangeboden om dat te doen, meldt de woordvoerder van de Zonnebloem. "Ontzettend lief." De gasten op het schip zijn veelal mensen met een lichamelijke beperking. "Voor veel mensen is een reis met ons schip de enige manier om nog op vakantie te kunnen", zegt Van der Kaa. Alternatief

Jaarlijks neemt De Zonnebloem 2800 mensen mee op reis. Dat doet ze met behulp van net zoveel vrijwilligers. "Het is heel verdrietig dat we deelnemers en vrijwilligers die de komende periode mee zouden varen, moeten informeren dat hun reis niet door kan gaan." Voor de mensen van wie de vakantie nu niet kan doorgaan, probeert de Zonnebloem een alternatief te vinden. De schade aan het schip bevindt zich vooral aan de voorkant. "Dat is een geluk bij een ongeluk. Als het schip aan de zijkant was aangevaren, waren de hutten geraakt", aldus de woordvoerder.