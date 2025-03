Zo zag de zonsverduistering er in Brabant uit: 'Het leek op een kaasblokje'

Op veel plekken in Brabant was de gedeeltelijke zonsverduistering zaterdagmiddag goed te zien. Bij Sterrenwacht Halley in Heesch was het druk met mensen die het natuurverschijnsel kwamen bewonderen. "Het leek wel op een kaasblokje met een hap eruit", vertelt de 6-jarige Stan enthousiast.

Met een eclipsbrilletje of door een telescoop. Iedereen bij de sterrenwacht staat vol verwachting klaar om de zonsverduistering te zien. Bestuurslid Sander de Jong geeft de bezoekers uitleg. "Het is superleuk dat er zoveel interesse is en dat er zoveel mensen op afkomen", vertelt hij, terwijl hij zelf vanaf een scherm meekijkt. "Op het scherm is het mooi, maar met je eigen ogen nog veel mooier." Volgens De Jong is een gedeeltelijke zonsverduistering 'relatief bijzonder in Nederland, maar wereldwijd niet'. "Om de paar jaar is er ergens op de wereld een volledige zonsverduistering", legt hij uit. "De meest bijzondere die er aan zit te komen is de totale zonsverduistering in augustus volgend jaar. Deze trekt over IJsland en vervolgens over Spanje." Hij benadrukt nog even dat het belangrijk is om een eclipsbril te dragen als je met het blote oog naar een zonsverduistering wil kijken. "Met het blote oog zonder bril? Dat kun je maximaal twee keer doen, daarna word je blind. Je moet enorm oppassen", zegt De Jong. De eclipsbrillen waren dan ook snel uitverkocht bij de sterrenwacht.

"Het zou bewolkt zijn, maar uiteindelijk hebben we het prima gezien."

De 6-jarige Stan bekijkt de zonsverduistering mee door een van de telescopen van de sterrenwacht. "Ik keek net naar de zon en het leek op een kaasblokje met een hap eruit. Dat komt door de maan", vertelt hij. Stan is gek op de ruimte en dat is ook te zien aan zijn ruimtevaartjasje met het NASA-logo erop. "De ruimte is lekker donker. Dan kan ik makkelijker slapen." Meerdere gezinnen zijn naar Halley gekomen. "Wij vinden sterren en de maan altijd mooi om te zien, maar nu komen we naar de zon kijken. En dan gebeurt er ook nog eens zoiets bijzonders. Dat vonden wij een goed moment om weer eens naar de sterrenwacht te gaan", vertelt een moeder met haar kinderen. "Het zou bewolkt zijn, maar uiteindelijk hebben we het prima gezien. Gaaf, geen spijt van!" Niet alleen bij de sterrenwacht werd de zonsverduistering bekeken en vastgelegd. In heel Brabant hebben mensen foto's gemaakt van het bijzondere natuurverschijnsel:

Foto: Tonny Knapp in Veghel

Foto: Albert Hendriks in Overloon

Foto: Gijs Alexander Brugmans in Best

Foto: Stann in Oss