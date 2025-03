Tientallen mensen voeren actie bij Tesla-dealer tegen Musk: 'Grote rat'

Bij een Tesla-dealer in Tilburg hebben tachtig tot honderd mensen gedemonstreerd tegen de rol die Tesla-baas Elon Musk heeft gekregen binnen de Amerikaanse regering. Hij voert enorme bezuinigingen door en breekt volgens de beweging Tesla Takedown daarmee de democratie af.

Voor de hekken van de Tesla-vestiging in Tilburg werd luidkeels gezongen. De 'fanfare van de eeuwige bijstand' zorgde voor protestliederen over armoede en ongelijkheid in de samenleving. Om de fanfare heen vormde zich een groep van zo'n tachtig demonstranten.

Bij het Tesla Delivery Center aan de Asteriastraat hielden demonstranten borden op waarop Musk als nazi was afgebeeld, een verwijzing naar de keren dat hij de Hitlergroet leek te geven. "Don't buy a swasticar", stond op een ander, en "You cannot buy humanity" (Je kunt menselijkheid niet kopen").

Een tweetal houdt een spandoek vast met daarop in grote letters de tekst: 'Musk Sucks'. Het spandoek is gemaakt door Jay en José die vanuit Utrecht naar de Tesladealer in Tilburg zijn afgereisd. "Wij staan hier omdat Musk keuzes maakt die niet inclusief zijn en de wereld een slechtere plek maken. Al zijn er een paar mensen die door deze actie hun Tesla verkopen, hoe meer de Tesla-waarde zakt, hoe beter. Geld is erg belangrijk voor Musk. Het geeft hem veel macht. Hoe minder hij dat krijgt hoe beter."

Een eindje verderop staat een man met een enorm bord van Elon Musk afgebeeld als nazi met de tekst 'Go to hell traitor'. Jan uit Den Bosch licht zijn protestbord toe: "Dit is een van de grootste ratten in Amerika en ik sta hier omdat ik zie dat het in Amerika steeds meer op een dictatuur begint te lijken en ik hoop dat we dat hier in Europa niet ook gaan krijgen. Ik hoop dat we hier Amerikaanse producten gewoon gaan boycotten."

Na een korte toespraak en muziek vertrokken de demonstranten weer, op de fiets. De demonstratie in Tilburg is onderdeel van een wereldwijd protest van 'Tesla Takedown' tegen Elon Musk. Ook bij Tesla-vestigingen in Amsterdam en Den Haag en in de VS werd vandaag gedemonstreerd.